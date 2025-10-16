Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Stellantis im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 8,73 EUR.

Das Papier von Stellantis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 8,73 EUR. Bei 8,81 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,67 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 50.071 Aktien.

Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,165 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,93 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,775 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

