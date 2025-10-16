DAX24.214 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Profil
Aktie im Blick

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag auf rotem Terrain

16.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 8,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,67 EUR -0,02 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 8,65 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,67 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 30.544 Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 37,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 16,09 Prozent sinken.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,165 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,93 EUR.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,775 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
