Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 8,65 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 8,65 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,67 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 30.544 Aktien.
Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 37,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 16,09 Prozent sinken.
Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,165 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,93 EUR.
Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.
Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,775 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert
Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika
Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen