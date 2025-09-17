Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 8,40 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 8,40 EUR zu. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 8,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228.792 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,54 Prozent. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 13,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,223 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,847 EUR je Aktie.

