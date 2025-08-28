DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) A2AR94
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktie im Fokus

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

29.08.25 09:25 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Stellantis. Mit einem Kurs von 8,22 EUR zeigte sich die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,21 EUR -0,02 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Stellantis-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 8,22 EUR. In der Spitze büßte die Stellantis-Aktie bis auf 8,19 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 689 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 85,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,69 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,262 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,960 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
21.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
18.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
16.02.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen