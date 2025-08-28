Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Stellantis. Mit einem Kurs von 8,22 EUR zeigte sich die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Stellantis-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 8,22 EUR. In der Spitze büßte die Stellantis-Aktie bis auf 8,19 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 689 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 85,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,69 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,262 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,960 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang