DAX23.168 -0,1%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,39 -0,7%Gold4.085 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Fokus auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag mit Abschlägen

19.11.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 41,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
39,70 EUR -1,70 EUR -4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 40,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.708 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 827,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,843 EUR aus.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,47 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Derbe Prognosesenkung - was nun?

Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung