Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 41,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 40,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.708 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 827,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,843 EUR aus.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,47 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Derbe Prognosesenkung - was nun?

Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg