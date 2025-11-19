Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors fällt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 40,00 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 40,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 39,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,70 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 22.453 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 89,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,843 EUR ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

