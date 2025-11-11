Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Dienstagabend schwächer

So bewegt sich Super Micro Computer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 39,25 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 39,25 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,59 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 3.615.005 Stück.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 69,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 56,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,94 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,02 Mrd. USD.

Am 03.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

