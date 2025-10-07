Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Dienstagvormittag zu

Symrise im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 74,74 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 74,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 74,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.491 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 122,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,90 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,13 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

