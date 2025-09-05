Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Nachmittag zu

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 82,60 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 82,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 83,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,48 EUR. Bisher wurden heute 93.210 Symrise-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,22 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

