Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gesucht

13.10.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 76,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
76,08 EUR -0,24 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 76,50 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 77,10 EUR. Bei 76,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.199 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 60,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,40 EUR fiel das Papier am 30.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,36 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,44 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

