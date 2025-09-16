DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.061 +0,7%Nas22.215 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
So bewegt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

17.09.25 16:13 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 77,34 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 76,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 173.499 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 76,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,89 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

