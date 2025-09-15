DAX23.418 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,01 -0,7%Gold3.664 -0,7%
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen schließen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Baidu mit eigenen Chips -- Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück
Aktienentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag schwächer

17.09.25 09:27 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 76,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
77,42 EUR -0,58 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 76,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 76,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,28 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 15.255 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 38,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2025 (76,66 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,89 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro

Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s bestätigen Investment-Grade-Rating

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen