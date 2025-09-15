Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 76,96 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 76,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 76,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,28 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 15.255 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 38,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2025 (76,66 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,89 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

