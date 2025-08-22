Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 82,28 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 82,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.801 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 34,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 6,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,71 EUR je Aktie.

