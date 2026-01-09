DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +1,4%Nas23.770 +0,4%Bitcoin78.569 +0,6%Euro1,1671 +0,3%Öl63,83 +1,3%Gold4.602 +2,1%
Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück

12.01.26 20:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,70 EUR 3,34 EUR 4,82%
DOW JONES--Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 14:20 ET (19:20 GMT)

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Symrise OverweightMorgan Stanley
16.12.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
15.12.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
