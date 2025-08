TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 9,04 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 9,04 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 62.899 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 50,97 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,76 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,07 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

