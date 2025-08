TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,06 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 9,06 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,02 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.855 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 8,70 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 4,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 164,12 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

