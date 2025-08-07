TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Freitagmittag

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 9,24 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 9,24 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,27 EUR. Bei 9,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 88.632 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 47,70 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,70 EUR am 01.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umsetzen können.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

