TeamViewer Aktie News: TeamViewer tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,62 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,62 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,57 EUR ab. Bei 10,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.617 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 178,75 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

