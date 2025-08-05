DAX24.230 +0,9%ESt505.383 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin103.024 +0,1%Euro1,1711 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen TUI-Aktie im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen
Vestas-Aktie in Rot: Auftragseingang bei Vestas erleidet kräftigen Dämpfer Vestas-Aktie in Rot: Auftragseingang bei Vestas erleidet kräftigen Dämpfer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Fokus auf Aktienkurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag gefragt

13.08.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 8,99 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,96 EUR 0,01 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:36 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,02 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.526 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 8,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen