TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 8,99 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:36 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,02 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.526 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 8,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

