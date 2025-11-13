TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Vormittag zu

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 5,98 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 5,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,95 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 10.551 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,55 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 126,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,51 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,93 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,48 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 168,68 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

