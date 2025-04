TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 12,69 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 12,69 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,79 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.590 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,66 Prozent.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,57 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

