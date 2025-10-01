DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.766 +0,5%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,54 -2,3%Gold3.864 +0,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Profil
Notierung im Blick

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Mittwochabend positiv

01.10.25 20:24 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Mittwochabend positiv

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 460,17 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
392,00 EUR 14,00 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 460,17 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 460,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 443,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16.485.809 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 116,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 260,63 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
