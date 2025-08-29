Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 332,26 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 332,26 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 325,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.959.816 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Mit einem Zuwachs von 47,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 207,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 37,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 249,38 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,42 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

