Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Donnerstagabend ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 335,10 USD zu.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 335,10 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 337,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 336,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.051.794 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 45,78 Prozent zulegen. Bei 210,57 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,16 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 22,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Widerstand gegen Elon Musk - UK-Regulierer könnten Stromverkauf untersagen

Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS