Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Montagabend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 448,98 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 448,98 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 449,99 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 440,87 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 12.046.680 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 8,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 52,76 Prozent wieder erreichen.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 265,00 USD an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

