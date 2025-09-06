Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Montagnachmittag zu

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 352,54 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 352,54 USD zu. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 358,43 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 354,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.859.918 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 210,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 67,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 249,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 USD je Tesla-Aktie.

