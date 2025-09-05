Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagabend mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 345,71 USD abwärts.
Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 345,71 USD ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 344,84 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 354,70 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.057.411 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,09 Prozent.
Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 249,38 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,50 Mrd. USD.
Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen