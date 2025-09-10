Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend auf Höhenflug

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 366,00 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 366,00 USD zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 366,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 17.612.215 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 25,08 Prozent niedriger. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 42,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

