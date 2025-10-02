Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Tesla

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 456,66 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 456,66 USD. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 454,39 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 470,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.600.887 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (212,12 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 53,55 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 260,63 USD angegeben.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 22,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

