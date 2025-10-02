DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.190 +2,2%Euro1,1723 -0,1%Öl64,30 -1,7%Gold3.857 -0,2%
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend tiefer

02.10.25 20:24 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 441,65 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 441,65 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 439,60 USD ein. Bei 470,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.584.631 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 9,59 Prozent niedriger. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 108,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,63 USD an.

Tesla veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,42 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD – eine Minderung von 11,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,50 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Tesla-Aktie im Blick: Autonomes Fahren weiter in der Kritik - Influencer-Test misslingt

S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Tesla

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
18:36Tesla SellUBS AG
17:51Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.09.2025Tesla SellUBS AG
