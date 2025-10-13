DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne
Aktienentwicklung

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Abend fester

13.10.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,7 Prozent auf 432,87 USD.

Die Tesla-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 432,87 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 433,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 423,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10.350.656 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 12,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 51,00 Prozent wieder erreichen.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,88 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD – eine Minderung von 11,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,50 Mrd. USD eingefahren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Chinesischer Automarkt wächst im September

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert

Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken

In eigener Sache

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG

