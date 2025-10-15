Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend im Plus

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 431,28 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 431,28 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 440,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 434,82 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.407.406 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 103,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,88 USD an.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 22,50 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

