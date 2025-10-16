Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 425,95 USD abwärts.
Die Tesla-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 425,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 424,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 434,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.426.065 Tesla-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,88 USD je Tesla-Aktie an.
Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,42 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.
Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 28.10.2026.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
