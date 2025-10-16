DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.288 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.507 -0,7%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Aktienkurs aktuell

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

16.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 425,95 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
361,65 EUR -9,90 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 425,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 424,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 434,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.426.065 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,88 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,42 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen

Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa

Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG

