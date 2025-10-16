Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 433,51 USD.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 433,51 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 431,76 USD. Mit einem Wert von 434,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.914.208 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,68 Prozent. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 104,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,88 USD je Tesla-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

