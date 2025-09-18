Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit Aufschlag

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 425,80 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 425,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 429,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 422,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.425.588 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,73 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,38 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

