thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,48 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.700.946 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,57 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte thyssenkrupp die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,457 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

