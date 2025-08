thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 9,44 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,44 EUR zu. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 996.280 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,09 Prozent. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 70,67 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,35 Prozent verringert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,457 EUR je Aktie aus.

