Blick auf Aktienkurs

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

11.11.25 12:04 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Mit einem Wert von 9,11 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,00 EUR -0,19 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 9,11 EUR. Bei 9,26 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,02 EUR. Bei 9,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 473.408 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 10,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 14,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 2,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,39 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,143 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,274 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
