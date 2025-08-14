DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.985 +0,2%Nas21.595 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende
thyssenkrupp Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf thyssenkrupp

15.08.25 16:13 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 8,29 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,26 EUR -0,62 EUR -6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 6,6 Prozent bei 8,29 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.569.123 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,11 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,61 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,405 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

