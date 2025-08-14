DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.706 +2,1%Nas21.440 +1,6%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.373 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

22.08.25 16:09 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,84 EUR 0,11 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 8,74 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,63 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,68 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 868.965 Aktien.

Am 21.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,32 Prozent.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,282 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
