thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Freitagvormittag stärker
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 8,76 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR. Bei 8,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82.578 thyssenkrupp-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Gewinne von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 68,42 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.
Am 15.05.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,53 Prozent zurück. Hier wurden 8,58 Mrd. EUR gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,282 EUR je Aktie belaufen.
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt Ziel für thyssenkrupp
thyssenkrupp-Aktie fällt: In den roten Zahlen - Umsatzerwartung nach unten korrigiert
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
