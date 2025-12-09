DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,2%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.762 -0,1%Euro1,1642 ±0,0%Öl62,43 -0,1%Gold4.183 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten vor Fed-Zinsentscheid: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant wohl Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- JOST Werke im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmakonzern bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro - Lunsumio früher wirksam? Roche-Aktie: Pharmakonzern bekommt EU-Zulassung für Gazyvaro - Lunsumio früher wirksam?
Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Thyssenkrupp übertrifft Markterwartungen - 2025/26 Verlust erwartet

09.12.25 06:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,04 EUR -0,44 EUR -4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Thyssenkrupp hat im abgelaufenen Quartal das operative Ergebnis deutlich stärker verbessert als am Markt erwartet und damit die im Sommer teilweise gekappten Ziele für das Ende September beendete Geschäftsjahr 2024/25 geschafft. Nachdem hohe Mittelzuflüsse im Schlussquartal zu einem erneut positiven Free Cashflow auf Jahresebene geführt haben, sollen die Aktionäre wie im Vorjahr eine Dividende von 15 Cent je Aktie bekommen, wie der Ruhrkonzern in Essen mitteilte.

Wer­bung

Für das neue Geschäftsjahr plant Thyssenkrupp mit 10 Prozent mehr bereinigtem operativen Gewinn in der Mitte einer allerdings sehr weit gefassten Zielspanne. Netto ist unterdessen mit mittleren bis hohen dreistelligen Millionenverlusten zu rechnen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein solcher Verlust trotz hoher Wertminderungen vermieden werden, weil das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres eine Zuschreibung auf seine Restbeteiligung am verkauften Fahrstuhlgeschäft TK Elevator in Höhe von 902 Millionen Euro verbuchen konnte. Netto blieb so ein Überschuss von 532 Millionen Euro, eine Verbesserung von etwa 2 Milliarden Euro zum Vorjahr.

Das bereinigte EBIT, die wesentliche Leistungskennziffer des Konzerns, fiel mit 640 Millionen Euro dank positiver Einmaleffekte im Chemieanlagenbau und Verbesserungen im Stahlgeschäft um 13 Prozent höher aus als im Vorjahr, und übertraf zugleich den Marktkonsens um 41 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 1,9 Prozent - 30 Basispunkte höher als im Vorjahr, während der Konsens von einem Margenrückgang um 50 Basispunkte ausgegangen war. Vom Mittelfristziel 4 bis 6 Prozent Marge ist der Konzern allerdings noch deutlich entfernt. Der Umsatz ging wegen geringerer Nachfrage und rückläufigen Preisen im Stahlgeschäft und im Werkstoffhandel um 6 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro zurück.

Wer­bung

Für 2025/26 dürften die schwierigen Marktbedingungen fortbestehen, sagte Finanzvorstand Axel Hamann. Er plant dank positiver Effekte aus dem laufenden Effizienzprogramm mit einem EBIT in einer Spannbreite zwischen 500 und 900 Millionen Euro, sieht das Nettoergebnis wegen anstehender Rückstellungen für das Stahlgeschäft aber mit minus 400 bis minus 800 Millionen Euro klar im negativen Bereich. Auszahlungen für Restrukturierungen beim Stahl und für die Autosparte werden zu einem negativen Free Cashflow vor Portfolioveränderungen in der Größenordnung von minus 300 bis minus 600 Millionen Euro führen. Im abgelaufenen Jahr ist der Free Cashflow mit 363 Millionen Euro höher ausgefallen als geplant.

Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez will den Konzern zu einer reinen Finanzholding umbauen. Die einzelnen Geschäftsfelder sollen verselbstständigt und für Partner geöffnet werden. Beim Marineschiffbau lief der Börsengang im Oktober so gut, dass die Gesellschaft in Kürze in den MDAX aufgenommen wird. Für das konjunkturabhängige Stahlgeschäft, dessen Produktionskapazitäten und die Belegschaft stark reduziert werden sollen, interessiert sich das indische Stahlunternehmen Jindal Steel.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen