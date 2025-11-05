TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gibt am Mittwochnachmittag nach

TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Fokus

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 75,70 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 75,70 EUR. Bei 75,10 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 76,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 57.460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft oder verkauft.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

