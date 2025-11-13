TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,35 EUR nach oben.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 71,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 72,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.369 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,50 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
