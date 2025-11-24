DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagnachmittag im Minusbereich

24.11.25 16:10 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 57,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
57,70 EUR -3,30 EUR -5,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 57,95 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 181.268 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
10:41TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:41TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

