TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 57,95 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 57,95 EUR. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 181.268 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

