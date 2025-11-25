DAX23.208 -0,1%Est505.524 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Kursentwicklung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Vormittag fester

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 59,00 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
59,65 EUR 2,40 EUR 4,19%
Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 59,00 EUR zu. In der Spitze gewann die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 59,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,50 EUR. Bisher wurden heute 6.560 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

