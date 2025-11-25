TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 59,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 59,00 EUR zu. In der Spitze gewann die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 59,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,50 EUR. Bisher wurden heute 6.560 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Am 13.10.2025 legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

