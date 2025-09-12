DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.924 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.644 +0,3%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Die führenden KöpfeGartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Das sind laut dem Gartner Ranking 2025 die Top 25 Lieferkettenführer der Welt. Ziemlich weit vorne mit dabei: KI-Highflyer NVIDIA.
Geldpolitik im FokusFed am Limit, BTC im Aufwind: Experten sehen Bitcoin auf dem Weg zu 2 Millionen US-Dollar

Fed am Limit, BTC im Aufwind: Experten sehen Bitcoin auf dem Weg zu 2 Millionen US-Dollar

Krypto-MarktTop 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

RückschlagDroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand

DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand

SAP-KonkurrentOracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt

Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt

EV-ExodusTesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

MillionenhöheAirbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

Sobek im VisierDEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

Hohes KursniveauNach Kurssprung über 100 Prozent: Analystin rechtfertigt ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie

Nach Kurssprung über 100 Prozent: Analystin rechtfertigt ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie

Biotech-HoffnungBioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko

BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko

Kaufempfehlungen KW 37Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

KursrückgangBYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

Billionen-VisionMega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet

Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet

KonkurrenzdruckAMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?

RestrukturierungNovo Nordisk-Aktie schüttelt Prognosesenkung ab - Streichung tausender Stellen

Novo Nordisk-Aktie schüttelt Prognosesenkung ab - Streichung tausender Stellen

Investoren kehren zurückClara Technologies-Aktie nach Kurssprung rot: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?

Clara Technologies-Aktie nach Kurssprung rot: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?

Star-Investoren optimistischKlarna-Aktie nach IPO: Jim Cramer sieht Kaufgelegenheit - Cathie Wood greift zu

Klarna-Aktie nach IPO: Jim Cramer sieht Kaufgelegenheit - Cathie Wood greift zu

Zahlreiche AufträgeAktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT gesucht: RENK baut Produktion um

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT gesucht: RENK baut Produktion um

Versicherungsriese im CheckStillstand oder Kurssprung? Meinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander

Stillstand oder Kurssprung? Meinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander

Innovationen im FokusPatentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

KeynoteApple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor

Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor

KI-ProfiteureAktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln

Pharmariese im BlickNovo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme

Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme

Trotz UmsatzwarnungMassiver Kurssprung der Opendoor-Aktie: Was den Titel antreibt

Massiver Kurssprung der Opendoor-Aktie: Was den Titel antreibt

Ermutigende AnsprechrateBioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger

BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger

Rating bleibt unverändertKrise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie

Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie

Nach KontroverseNVIDIA-Aktie wenig bewegt: Millionen-Investition in Quantencomputing-Startup QuEra

NVIDIA-Aktie wenig bewegt: Millionen-Investition in Quantencomputing-Startup QuEra

Bilanz im BlickSynopsys enttäuscht bei Umsatz und Gewinn - Aktie stürzt zweistellig ab

Synopsys enttäuscht bei Umsatz und Gewinn - Aktie stürzt zweistellig ab

RüstungsaktienRheinmetall-Chef zweifelt am Drohnengeschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren gemischt

Rheinmetall-Chef zweifelt am Drohnengeschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren gemischt

10% Rendite sind möglichBMW-Aktie sinkt deutlich: Strategischer Margenkorridor bleibt bestehen

BMW-Aktie sinkt deutlich: Strategischer Margenkorridor bleibt bestehen

StabilisierungBASF-Aktie profitiert von Kaufempfehlung

BASF-Aktie profitiert von Kaufempfehlung

Rekord mit RisikenNVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern

NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern