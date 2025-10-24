DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Top-News: Das war diese Woche wichtig

ReindustrialisierungMarc Andreessen steht hinter Musks 10-Billionen-Dollar-Plan für den Wiederaufbau der USA

Marc Andreessen steht hinter Musks 10-Billionen-Dollar-Plan für den Wiederaufbau der USA

Marc Andreessen unterstützt Musks Vision eines 10-Billionen-Dollar-Plans zur Reindustrialisierung der USA. Kann der Tesla-Chef die heimische Fertigung an die Weltspitze führen?
IPO-ErfolgGeht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag

Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag

Bilanz präsentiertDroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen -

DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell on good news"?

Rüstungs-ComebackNach Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße

Nach Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße

Meme-Aktien-ComebackBeyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

KapitalmaßnahmeD-Wave Quantum-Aktie wegen Warrant-Einlösung unter Druck - auch Quantum eMotion im Blick

D-Wave Quantum-Aktie wegen Warrant-Einlösung unter Druck - auch Quantum eMotion im Blick

Kaufempfehlungen KW 43Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

GroßaufträgeAktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen

Schwankungen bleiben hochWarum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet

Warum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet

Nach BörsengangNach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie

Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie

Risiken durch ChipmangelMercedes-Benz-Aktie belastet: Gesamte Autobranche von Knappheit bei Nexperia betroffen

Mercedes-Benz-Aktie belastet: Gesamte Autobranche von Knappheit bei Nexperia betroffen

BilanzSAP-Aktie nach Zahlen dennoch stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt

SAP-Aktie nach Zahlen dennoch stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt

Unteres EndeTeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Erholung in Sicht?Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?

Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?

"Outperform"Almonty Industries-Aktie nach Kurssprung: Analysten prognostizieren enormes Potenzial

Almonty Industries-Aktie nach Kurssprung: Analysten prognostizieren enormes Potenzial

Halbleiterriese berichtetIntel-Aktie deutlich höher: Chipriese überrascht mit starken Zahlen

Intel-Aktie deutlich höher: Chipriese überrascht mit starken Zahlen

Goldpreis und ÖlpreisGoldpreis: Markanter Rebound nach massivem Kurssturz

Goldpreis: Markanter Rebound nach massivem Kurssturz

Unter ErwartungenTesla-Aktie schließt mit Gewinnen: Elektroautobauer trotz Verkaufsrekord mit deutlichem Gewinneinbruch

Tesla-Aktie schließt mit Gewinnen: Elektroautobauer trotz Verkaufsrekord mit deutlichem Gewinneinbruch

WachstumsaussichtenNovo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt

Unangemessenheit?American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China

American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China

MedienberichtTrump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

BullenvisionVision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar

Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar

Massive VolatilitätErneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt

Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt

Eine Frage der ZeitKI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Bilanz präsentiertNetflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

GewinnmitnahmenDroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös

DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös

Überbewertet?KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.

KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.

AnalystenstimmeWasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab

Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab

Starke ErgebnisseSiemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova hält nicht an

Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova hält nicht an

Nach AbwärtstrendInfineon-Aktie im Aufwind: Metzler sieht reichlich Kurspotenzial

Infineon-Aktie im Aufwind: Metzler sieht reichlich Kurspotenzial

Weniger ist mehrSamsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

Vertrauen stärkenRipple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment

Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment