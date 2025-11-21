Top-News: Das war diese Woche wichtig

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Blick ins DepotDepot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025

Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Einer der vielen Neuzugänge in den Top Ten konnte sich sogar direkt die Spitzenposition sichern.
Portfolio unter der LupeBuffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025

Kaufempfehlungen KW 47Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Blick ins DepotDie Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

KI-Gigant mit QuartalsbilanzNVIDIA-Aktie rutscht nach starkem Start ins Minus: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig

Blick ins PortfolioNVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

Portfolio im BlickNVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025

Blick ins PortfolioNeuzugang in David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert

KapitalmaßnahmeNetflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet

Portfolio unter der LupeBridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025

US-Ausbau im BlickNach CEO-Rücktritt und Millionenverkäufen: DroneShield-Aktie verliert weiter an Höhe

Warnende StimmenTop-Manager verkaufen: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie abgeschreckt?

StrategiewechselNVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase

KapitalmarkttagRENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester

FriedenspläneRheinmetall-Aktie mit Verlusten - auch RENK und HENSOLDT tiefer: US-Friedenssignale belasten

Krypto-WetteARK-Invest-Chefin Cathie Wood hält an bullischer Millionenprognose für Bitcoin fest

Legenden sterben nieDiese toten Stars verdienen nach ihrem Tod mehr als die meisten Menschen im ganzen Leben

KI-BoomVerliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt

Indexaufstieg möglichTKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

ComebackKonkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen

KI-HypeNach starken NVIDIA-Zahlen: So reagieren die Aktien von AMD und Broadcom

"Krypto-Winter"?Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab

Quantum-Computing-CrashWichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort

China-Konzern mit BilanzXiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen

KapitalmarkttagRheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen

Größter Zukauf seit JuliBestände kräftig aufgestockt: Strategy greift beim Bitcoin wieder massiv zu

KonsolidierungTKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme

Software-MachtkampfSAP-Aktie in Gefahr? Warum Celonis zum ernsthaften Konkurrenten aufsteigt

Nach Q3-ReportTrotz Gewinnsprung: Xiaomi-Aktie stürzt nach Zahlen weiter ab - Anleger nehmen Gewinne mit

Erholung eingeleitetHighland Critical Minerals-Aktie setzt Talfahrt fort - erneuter Kurseinbruch

Autonomes FahrenTesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie

Einstieg oder Finger weg?Siemens-Aktie schwächer: Bewertung zu ambitioniert? - Experten zwiegespalten

Siemens-Aktie schwächer: Bewertung zu ambitioniert? - Experten zwiegespalten