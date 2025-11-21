Top-News: Das war diese Woche wichtig

Blick ins Depot

Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025

Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Einer der vielen Neuzugänge in den Top Ten konnte sich sogar direkt die Spitzenposition sichern.