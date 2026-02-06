DAX
24.721
+0,9%
Est50
5.998
+1,2%
MSCI World
4.343
-0,1%
Top 10 Crypto
9,1300
+9,5%
Nas
22.921
+1,7%
Bitcoin
59.366
+11,2%
Euro
1,1814
+0,3%
Öl
68,59
+1,9%
Gold
4.958
+3,8%
Heute im Fokus
18:05 Uhr
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
18:03 Uhr
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
18:03 Uhr
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Jetzt Startbonus sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt!
Unser Broker
finanzen.net ZERO
schenkt Dir einen Anteil am neuen Finanzen.net MSCI World ETF oder eine Gratis-Aktie!
Eröffne jetzt Dein Depot
mit dem Promocode 'Startbonus2026'.
Jetzt kostenlos starten
Es gelten die
Aktionsfristen und Teilnahmebedingungen
.
Nicht mehr anzeigen
Top-News: Das war diese Woche wichtig
Enttäuschende Umsatzzahlen
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Umsatzprognose in Pre-Close-Call enttäuscht
Die Rheinmetall-Aktie gerät nach einem Pre-Close-Call am Vorabend deutlich unter Druck, nachdem die vorgestellte Umsatzprognose für lange Gesichter sorgt. Finanzprofis reagieren negativ.
Bürokratie-Bremse
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve
Im Abwärtssog
DroneShield-Aktie stürzt nach Kursrally ab - JPMorgan kein wesentlicher Anteilseigner mehr
Bilanz im Fokus
PayPal-Aktie sackt ab: Umsatzplus bleibt unter den Erwartungen - CEO entlassen
Krypto-Adoption
Strategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt
Zahlen im Blick
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Konkurrenz steigt
Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet
DAX-Riesen
Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position der SAP-Aktie
Mehr als nur Autos
BYD-Aktie mit Kurstreiber: Diese Sparte macht den Konzern für Analysten so attraktiv
Trotz Software-Krise
SAP-Aktie in Grün: DAX-Schwergewicht laut JPMorgan "bestes Haus in schlechter Gegend"
Anstehende Bilanz im Blick
Siemens Energy-Aktie setzt neue Bestmarke: Analystenerwartungen und Milliardeninvestition in USA
Bilanzvorlage
Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle
Krypto-Ausblick 2026
Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse
Neue Stammaktien
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Emissionszertifikate
BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot
Buffett warnt
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen
Analystenoptimismus
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Optimistische Analysten sorgen für Rückenwind
Bullishe Sicht bestätigt
Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche
Ergebnisse präsentiert
AMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet
Zahlen präsentiert
Super Micro Computer-Aktie klettert: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung
KI-Revolution
NVIDIA startet mit Telekom KI-Rechenzentrum in München: So reagieren die Aktien
Giganten im Überblick
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Kaufempfehlungen KW 6
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Quartals- und Jahresbilanz
Alphabet-Aktie abgestraft: Google-Mutter über den Erwartungen -Ausbau der KI-Investitionen
Halbleiter unter Druck
Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter
Studienergebnisse
Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel
Mag 7
Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind
Tops & Flops
Rohstoffe im Januar 2026: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Speicherchip-Boom
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Schwere Vorwürfe
Shortseller-Bericht sorgt für Kursrutsch bei IonQ, D-Wave und anderen Quantenaktien
Dämpfer für Anleger
Nach kräftiger Erholung: Analysten sehen BioNTech-Aktie ohne weiteres Potenzial
Zulassung erhalten
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen