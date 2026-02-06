DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 +9,5%Nas22.921 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.958 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Enttäuschende UmsatzzahlenRheinmetall-Aktie sackt ab: Umsatzprognose in Pre-Close-Call enttäuscht

Rheinmetall-Aktie sackt ab: Umsatzprognose in Pre-Close-Call enttäuscht

Die Rheinmetall-Aktie gerät nach einem Pre-Close-Call am Vorabend deutlich unter Druck, nachdem die vorgestellte Umsatzprognose für lange Gesichter sorgt. Finanzprofis reagieren negativ.
Bürokratie-BremseBitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve

Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve

Im AbwärtssogDroneShield-Aktie stürzt nach Kursrally ab - JPMorgan kein wesentlicher Anteilseigner mehr

DroneShield-Aktie stürzt nach Kursrally ab - JPMorgan kein wesentlicher Anteilseigner mehr

Bilanz im FokusPayPal-Aktie sackt ab: Umsatzplus bleibt unter den Erwartungen - CEO entlassen

PayPal-Aktie sackt ab: Umsatzplus bleibt unter den Erwartungen - CEO entlassen

Krypto-AdoptionStrategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt

Strategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt

Zahlen im BlickAmazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen

Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen

Konkurrenz steigtNovo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet

Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang wegen niedriger Preise erwartet

DAX-RiesenNach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position der SAP-Aktie

Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position der SAP-Aktie

Mehr als nur AutosBYD-Aktie mit Kurstreiber: Diese Sparte macht den Konzern für Analysten so attraktiv

BYD-Aktie mit Kurstreiber: Diese Sparte macht den Konzern für Analysten so attraktiv

Trotz Software-KriseSAP-Aktie in Grün: DAX-Schwergewicht laut JPMorgan

SAP-Aktie in Grün: DAX-Schwergewicht laut JPMorgan "bestes Haus in schlechter Gegend"

Anstehende Bilanz im BlickSiemens Energy-Aktie setzt neue Bestmarke: Analystenerwartungen und Milliardeninvestition in USA

Siemens Energy-Aktie setzt neue Bestmarke: Analystenerwartungen und Milliardeninvestition in USA

BilanzvorlagePalantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

Krypto-Ausblick 2026Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse

Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse

Neue StammaktienDroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?

DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?

EmissionszertifikateBASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot

BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot

Buffett warntBerkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen

Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen

AnalystenoptimismusBayer-Aktie auf Wachstumskurs? Optimistische Analysten sorgen für Rückenwind

Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Optimistische Analysten sorgen für Rückenwind

Bullishe Sicht bestätigtAnalyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche

Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche

Ergebnisse präsentiertAMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

AMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

Zahlen präsentiertSuper Micro Computer-Aktie klettert: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung

Super Micro Computer-Aktie klettert: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung

KI-RevolutionNVIDIA startet mit Telekom KI-Rechenzentrum in München: So reagieren die Aktien

NVIDIA startet mit Telekom KI-Rechenzentrum in München: So reagieren die Aktien

Giganten im ÜberblickBilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Kaufempfehlungen KW 6Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Quartals- und JahresbilanzAlphabet-Aktie abgestraft: Google-Mutter über den Erwartungen -Ausbau der KI-Investitionen

Alphabet-Aktie abgestraft: Google-Mutter über den Erwartungen -Ausbau der KI-Investitionen

Halbleiter unter DruckAktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter

Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter

StudienergebnisseNovo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel

Novo Nordisk-Aktie als Profiteur? Pharmakonzern meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel

Mag 7Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die

Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind

Tops & FlopsRohstoffe im Januar 2026: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

Rohstoffe im Januar 2026: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

Speicherchip-BoomMicron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?

Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?

Schwere VorwürfeShortseller-Bericht sorgt für Kursrutsch bei IonQ, D-Wave und anderen Quantenaktien

Shortseller-Bericht sorgt für Kursrutsch bei IonQ, D-Wave und anderen Quantenaktien

Dämpfer für AnlegerNach kräftiger Erholung: Analysten sehen BioNTech-Aktie ohne weiteres Potenzial

Nach kräftiger Erholung: Analysten sehen BioNTech-Aktie ohne weiteres Potenzial

Zulassung erhaltenBayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen

Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen